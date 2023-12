Corini: “Como importante, ecco come giocano. Calciomercato, Henderson e natale…”

"Il Como in non possesso 4-2-3-1, mentre in possesso palla spesso costruiscono a tre alzando un difensore. E' una squadra che occupa gli spazi a seconda dello sviluppo del gioco. Hanno qualità, è una squadra costruita per fare un campionato importante e lo sta dimostrando. Henderson? Liam non è mai stato un giocatore particolarmente bravo in fase realizzativa. E' un giocatore che dal punto di vista degli assist è sempre stato molto bravo. Ha avuto un momento di flessione ma l'ho visto in crescita e avrà l'opportunità in una di queste due partite di farmi vedere le sue caratteristiche. Mercato? Non è il momento di approfondire, totale concentrazione verso queste due partite che possono significare molto per gli avversari che andremo ad affrontare. Blackout? Questa è una categoria dove i valori sono molto simili e l'inerzia mentale fa la differenza. La capacità è stare dentro alle difficoltà. Ho fatto vedere ai ragazzi i primi minuti del secondo tempo contro il Pisa per capire dove potevamo fare meglio. Ricerca continua al miglioramento, più saremo stabili nei novanta minuti più riusciremo ad orientare le partite per come vogliamo noi. Sotto l'albero di Natale voglio festeggiare la vigilia con una grande vittoria a Como e poi pensare alla Cremonese. Non arriviamo a Como come sognavamo di arrivarci, nel senso che abbiamo perso due giocatori importanti. Stare insieme nella sofferenza non è facile e vogliamo godere insieme ai nostri tifosi"