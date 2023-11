Corini: “Ci riconoscono solo gli aspetti negativi. Liti nello spogliatoio? Minchiate”

Il Palermo è chiamato a rialzarsi da questo momento complicato. Serve una vittoria contro il Catanzaro, rivelazione dell'attuale Serie B, per cercare di recuperare terreno in questo anticipo del quindicesimo turno. Queste le dichiarazioni di mister Eugenio Corini in sala stampa alla vigilia del match in programma venerdì alle 20.30 al "Renzo Barbera":

"Non ti è riconosciuto niente in questo periodo, solo aspetti negativi e va bene. Siamo consapevoli su cosa lavorare. Ci metto la mano sul fuoco. Abbiamo fatto un percorso che parte dal anno scorso, i momenti di difficoltà ci sono e bisogna affrontarli da uomini, guardandoci negli occhi. La squadra è connessa, siamo tutti dentro. Liti all’interno dello spogliatoio? Sono minchiate. Torretta out? La società e stata reattiva, allo stadio abbiamo tutto. Dispiace, l’importante è che non si sia fatto male nessuno. C’è stato questo problema alla struttura del centro spiraglio e adesso ci alleneremo al Barbera, dove il campo è buono. Adesso lo rovineremo un po’ ma pazienza. Catanzaro nel derby ha fatto una partita diversa, ha aspettato il Cosenza e fatto gol in ripartenza, idem in occasione del raddoppio. I giallorossi sanno giocare un calcio propositivo e spettacolare, ma anche giocare gare più accorte e infilare l’avversario in ripartenza. Palermo non trasmette entusiasmo e passione al pubblico? Io li capisco, quando si ama qualcosa é normale avere reazioni emotive. Noi quell’entusiasmo lo abbiamo già creato qualche settimana fa con lo Spezia, quindi dobbiamo essere bravi con le prestazioni e risultati a ricreare quel tipo di ambiente. Lucioni? Non è stata settimana facile per lui, ma adesso ha superato lo stato influenzale ed é recuperato. Parlerò con lui e decideremo. Buttaro? Lui è a posto".