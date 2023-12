Corini: “Brunori aveva bisogno del gol. Stulac? Vi spiego mie scelte a centrocampo”

In vista del Pisa, il tecnico del Palermo si concentra anche su Henderson ed alcuni momenti della gara contro il Parma.

Eugenio Corini è chiamato a vincere in vista della prossima partita di Serie B 2023-2024 tra Palermo e Pisa, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15. I tre punti potrebbero essere utili anche per riconquistare la fiducia di una buona fetta della tifoseria palermitana delusa dalle prestazioni e dei risultati nelle ultime uscite dei rosa. Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero alla vigilia del match: