Corini: “Alcune certezze consolidate vengono meno. Percorso Parma diverso dal nostro”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Pisa in programma sabato 16 ottobre alle ore 16.15. Queste le dichiarazioni di Corini alla vigilia

Eugenio Corini è chiamato a vincere in vista della prossima partita di Serie B 2023-2024 tra Palermo e Pisa, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15. I tre punti potrebbero essere utili anche per riconquistare la fiducia di una buona fetta della tifoseria palermitana delusa dalle prestazioni e dei risultati nelle ultime uscite dei rosa. Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero alla vigilia del match:

"Stiamo vivendo un momento particolare a livello di risultati. Quando vai in una dinamica negativa alcune certezze che davi per consolidate vengono meno. Il percorso del Parma è diverso dal nostro negli ultimi quattro anni. Dobbiamo pesare da dove arrivano loro e da dove arriviamo noi. Non ci siamo nascosti sul fatto che vogliamo essere competitivi in questo campionato. Nelle ultime otto abbiamo fatto fatica. La squadra ha fatto una partita qualitativa insieme, ci è mancato un po' di coraggio quando avevamo noi la palla. La squadra ha retto emotivamente, se penso a parate importante di Pigliacelli non me ne vengono in mente. Hanno avuto il possesso palla e situazioni pericolose, ma questa partita è stato un passaggio fondamentale visto il nostro momento. Bisogna accompagnare il flusso, sappiamo che possiamo fare molto meglio. Aver recuperato giocatori non vuol dire che siano pronti fisicamente. Siamo arrivati a un centimetro da una vittoria, dentro questo percorso di difficoltà vedo quel seme che stiamo gettando per far sì che questa squadra torni quella di inizio campionato".

Ha poi aggiunto: "Bisogna trovare una media tra il Palermo di inizio campionato e questo. Dobbiamo spingere forte in queste tre partite per andare a raccogliere punti fondamentali per la classifica. Questo è un campionato particolare, non è un momento positivo ma abbiamo le qualità per risollevarci. Vogliamo sviluppare un girone di ritorno con una media qualitativa tra quello che è stato l'inizio di campionato e il Palermo di adesso. L'equilibrio tra le due fasi è fondamentale. A Parma la squadra ha difeso bene, è stata compatta. Il rammarico resta sulle situazioni da palla inattiva, potevamo gestire meglio le situazioni legate al secondo e al terzo gol. In certe situazioni non si può sperare ma si deve fare. Non si può sperare che un compagno faccia una cosa al posto nostro. Poco spazio per Nedelcearu? Valutazione oggettiva, c'è un centrale di destra come Lucioni e invece Marconi ha fatto sempre bene quando ha giocato. E' una scelta tecnica".

