Corini: “Ambiamo ad un grande obiettivo! Mi piace giocare bene a calcio, ma…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini, in vista del match tra Ascoli e Palermo, in programma sabato sedici settembre alle 14.00 al "Del Luca". Sfida che sarà valida per la quinta giornata del campionato di Serie B, edizione 2023/2024

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno l' Ascoli di William Viali al "Del Luca" con l'obiettivo di dare continuità al successo interno contro la Feralpisalò , nel quale i rosanero hanno vinto tre a zero. Di seguito, le parole del mister nativo di Bagnolo Mella:

"Mio sfogo effetto nella squadra? La comunicazione è fondamentale, ci penso sempre a come devo comunicare, anche la notte. Dare una scompaginata può fare bene. La vita mi ha insegnato di avere due palle così e non avete paura di niente: questo volevo comunicare. Il mio obiettivo è il nostro. Il mio mestiere poi è il più rischioso del mondo e ne sono consapevole. L’anno scorso abbiamo fatto un percorso di un certo tipo, siamo arrivati a pari merito col Venezia. Quest’anno sono qua per dire che vogliamo ambire ad un grande obiettivo, anche se non so se lo raggiungeremo. Faremo il massimo possibile per raggiungere l’obiettivo. Palermo bello, brutto e cattivo? A me piace giocare bene a calcio. Ma a volte il calcio è anche contrasto, forza. Energia continua, un flusso che spinge. È questo che dobbiamo trasmettere. Con l’atteggiamento dobbiamo portare i tifosi a spingere anche nei momenti di difficoltà. I miei giocatori hanno le caratteristiche per portare questa squadra dove sogniamo".