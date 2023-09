Corini: “Ad Ascoli c’è stata la proposta di gioco, non è stato facile. Mancuso…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini alla vigilia del match tra Palermo e Cosenza, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. La sfida con la compagine di Caserta è in programma domani alle ore 20.30 al Renzo Barbera.

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno il Cosenza di Fabio Caserta al "Renzo Barbera" con l'obiettivo di dare continuità al successo interno contro l' Ascoli , nel quale i rosanero hanno vinto zero a uno. Di seguito, le parole del mister nativo di Bagnolo Mella:

"Ad Ascoli la proposta di gioco c’è stata, abbiamo attaccato con tanti giocatori, non è stato facile. Abbiamo sfruttato le palle inattive, un valore aggiunto. Potevamo andare in vantaggio prima, vi ricordo il rigore che ancora non ho capito perché è stato tolto. La volontà di andare a giocare c’è, a volte siamo più fluidi altre meno. Tutino? Ci ha dato una grande mano. Cercavamo caratteristiche diverse per il 4-3-3, e in Mancuso abbiamo trovato quel giocatore che poteva anche sostituire Brunori. Ma Gennaro ci ha dato una grande mano. Quando ha trovato la condizione".