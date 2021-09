Coppa Italia Serie C, Palermo-Monopoli: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida Palermo-Monopoli è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 15:00 allo Stadio "Renzo Barbera"

E' tempo di tornare in campo. Domani, mercoledì 15 settembre, alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo sfiderà il Monopoli di Alberto Colombo. La gara, valevole per il Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, sarà aperta al pubblico. I biglietti disponibili alla vendita libera, come da normativa vigente, sono 2500, senza alcuna particolare prelazione (QUI I DETTAGLI).