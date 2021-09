Coppa Italia Serie C, Palermo-Monopoli: vendita biglietti al via. Info e prezzi

La sfida tra Palermo e Monopoli è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera"

⚽️

Oggi, a partire dalle 15:00, partirà la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia di Serie C, Palermo-Monopoli, prevista per il 15 settembre alle 15:00 allo stadio "Renzo Barbera".

I biglietti disponibili alla vendita libera, come da normativa vigente, sono 2500, senza alcuna particolare prelazione. In caso di limitazione della capienza, il prezzo del biglietto sarà interamente rimborsato attraverso gli stessi canali utilizzati per l’acquisto.

La vendita dei biglietti avverrà attraverso i canali abitualmente in uso:

- il sito www.vivaticket.it

- i punti fisici Vivaticket sparsi nel territorio

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (dalle 9.30 alle 19.30)

Ecco il dettaglio dei settori e relativi prezzi:

Gradinata centrale inferiore: €10

Tribuna (tutti i settori): €20

"A causa delle attuali limitazioni decise dal Governo Nazionale con riferimento al territorio regionale siciliano, non sarà purtroppo possibile garantire l’accesso gratuito agli oltre 10mila ex abbonati aderenti alla campagna #IONONMITIROINDIETRO 2020. Come comunicato in sede di apertura della campagna abbonamenti, l’iniziativa è infatti vincolata alla capienza consentita dalle norme sanitarie. Il benefit rimane quindi sospeso e sarà rimodulato in base alle prossime occorrenze", informa il club rosanero.

Secondo la normativa vigente, l’accesso allo stadio è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli:

- Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

- Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

- Certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento

- Certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni

L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto

INDICAZIONI PER PERSONE DISABILI

Al fine di agevolare l’accesso allo Stadio Comunale Renzo Barbera, il Palermo F.C. ha istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà di renderne più sicuro ed agevole l’ingresso. Il servizio è obbligatorio e prevede la possibilità per le persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua, è previsto l’ingresso gratuito anche per un accompagnatore maggiorenne.

MODALITÀ DI ACCESSO PER PERSONE DISABILI:

inviare la richiesta di accredito, compilando il modulo qui allegato unitamente alla copia del certificato di invalidità, via e-mail all’indirizzo biglietteria@palermofc.com entro le ore di 15:00 di lunedì 13 settembre. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione;

attendere la conferma di accredito che verrà inviata dal PALERMO F.C. con la stessa modalità utilizzata per la richiesta. PALERMO F.C. si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili;

in caso di mancata risposta, la richiesta di accredito è da considerarsi respinta;

presentarsi ai controlli di prefiltraggio e successivamente all’ingresso numero 9 con copia della mail di conferma ricevuta e con un documento di identità (anche dell’accompagnatore se previsto) entro e non oltre 30 minuti prima della gara.

In ottemperanza alla vigente normativa sarà possibile accogliere esclusivamente 20 disabili non deambulanti (in carrozzella) nel parterre della Tribuna coperta. Oltre alla suddetta documentazione sarà obbligatorio all’ingresso anche il possesso della certificazione verde COVID-19 o di uno degli altri titoli su citati.