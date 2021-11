Coppa Italia Serie C, il Catanzaro elimina il Palermo: l’amarezza di Massolo

Il Palermo cede contro il Catanzaro e chiude agli ottavi di finale la sua avventura in Coppa Italia di Serie C

Per l'occasione, il tecnico rosanero ha varato un massiccio turnover; in porta spazio a Samuele Massolo, che si è ben distinto per la sicurezza data al pacchetto difensivo: "C'è tanto rammarico perché ci tenevo io in primis, ma anche la squadra ad arrivare in fondo a questa competizione. Un grosso peccato. Gol? Non era facile, ma guardiamo avanti e diamo sempre il massimo. Io cerco di dare il meglio per mettere in difficoltà il mister e se capiterà di essere chiamato in causa cercherò di aiutare i miei compagni. Obiettivo? Per me è già un grande onore giocare nel Palermo perché è una grande piazza. Voglio mettere in difficoltà il mister nel caso dovessi giocare in campionato. Il torneo è lungo e una squadra che punta al vertice deve poter puntare su tutti i calciatori della rosa", ha dichiarato l'ex Fermana, intervenuto in mixed zone al termine del match.