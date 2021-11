LE PAGELLE DI CATANZARO-PALERMO 1-0. Rosa fuori col classico gol dell’ex

Il Palermo perde 1-0 in casa del Catanzaro agli ottavi di finale e saluta la Coppa Italia di C. Filippi schiera una squadra con qualche seconda linea per testarne forma e consistenza in vista del campionato ma non ottiene il risultato sperato. Peggiore in campo Peretti per la marcatura approssimativa su Curiale, migliore Odjer.