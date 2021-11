Catanzaro-Palermo 1-0: decide la prodezza di Curiale. Rosa fuori dalla Coppa Italia

Una prodezza balistica di Curiala permette al Catanzaro di superare un Palermo piatto e sterile: la compagine di Calabro conquista l'accesso ai quasi di finale della Coppa Italia

Ritmi accettabili anche se non in stile campionato: sostanziale equilibrio in avvio con il Palermo che spaventa Nocchi, non irreprensibile nella circostanza, con un tiro velenoso di Almici dalla media distanza. I padroni di casa ci provano con un tirocrossdi Risolo che Massolo alza sopra la traversa. Le squadre si fronteggiano senza eccessivi tatticismi. Il Palermo tesse in modo armonioso e lineare la manovra fino alla trequarti, ma non riesce a trovare lucidità ed incisività all'atto della rifinitura. Crivello e Almici si sovrappongono con discreto tempismo, De Rose detta tempi e tracce in sede di costruzione con l'ausilio di Odjer, Floriano e Valente galleggiano tra le linee senza trovare particolari acuti, Soleri funge da riferimento dinamico, bravo a a far salire la squadra e giocare di sponda. Occasione propizia per gli ospiti al culmine di un fitto fraseggio: Crivello scarica per Floriano che scaglia un destro a giro dal limite e sfiora il palo. Si accende anche Valente poco dopo: verticalizzazione per il taglio di Soleri che incrocia con il destro, bravo Nocchi a chiudere lo specchio ed opporsi in uscita bassa. La prima frazione si chiude in parità senza particolari sussulti.