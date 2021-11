Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Palermo: la ricetta di Filippi per battere Calabro

La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Nicola Ceravolo": il tecnico suona la carica

"Andremo a Catanzaro per fare la partita e passare il turno che è il nostro obiettivo principale. Torneremo mercoledì sera per poi partire o venerdì o sabato, è da definire. Andremo lì con l'intero gruppo a disposizione sfruttando le migliori risorse e gli uomini più in forma. Sarà un test importante, a volte non batti una squadra per episodi che cambiano le sorti di una stagione. Contro il Catanzaro abbiamo giocato alla pari, così come contro l'Avellino. Il test ci metterà di fronte una grande squadra, ma noi saremo altrettanto pronti per controbattere al meglio e mostrare tutto ciò che sappiamo fare. Floriano? Nelle ultime gare non ha giocato per scelta tecnica, non è entrato in campo per casualità visto che una partita cambia in corso. Ha la mia stima e fiducia. Avendo una rosa competitiva ci sta che qualche domenica parta dalla panchina. Soleri? Ha una qualità eccelsa e si allena sempre al massimo, qualcuno purtroppo deve rimanere fuori. Per me è un giocatore eccezionale sia per la forza fisica, sia per la professionalità. Modulo? Vedremo, abbiamo provato entrambe le soluzioni e capiremo cosa scegliere in base anche agli uomini che metteremo in campo", ha concluso Filippi.