Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Palermo: regolamento e tabellone verso la finale

Torna la Coppa Italia di Serie C che vede sedici squadre di Lega Pro rimaste ancora in corsa per l'ambito trofeo. Mercoledì 3 novembre si disputeranno le gare degli gli ottavi di finale della competizione, che darà alla vincitrice del trofeo il diritto di approdare direttamente al terzo turno dei playoff promozione, saltando i primi due turni.

DI SEGUITO IL TABELLONE IN PROGRAMMA

Sudtirol-Juventus U23

Albinoleffe -Trento

Padova-Entella

Modena-Piacenza

Teramo-Pescara

Ancona Matelica-Viterbese

Catanzaro-PALERMO

Foggia-Fidelis Andria

Di seguito alcuni stralci del regolamento ufficiale della manifestazione.

REGOLAMENTO OTTAVI DI FINALE - Anche gli ottavi di finale (così come i primi due turni) si svolgeranno in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, dunque, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio", fino a sancire la squadra vincitrice del match.

QUARTI DI FINALE - Partecipano ai Quarti di Finale le otto Società vincitrici gli Ottavi di Finale. Le società ammesse sono inserite in un tabellone mediante sorteggio integrale che determina gli incontri dei Quarti di Finale, delle Semifinali e della Finale. I Quarti di finali si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta secondo gli accoppiamenti stabiliti dal tabellone. La società ospitante la gara è determinata tramite sorteggio. Le 4 società vincitrici sono ammesse alle Semifinali.

Come per gli ottavi di finale, anche ai quarti, ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, si disputano due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procede a far eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".

SEMIFINALI E FINALI - Le Semifinali si svolgono con gare di Andata e Ritorno ad eliminazione diretta. Gli accoppiamenti sono stabiliti dal tabellone: si procede al sorteggio per la determinazione delle società che disputano le gare di Andata in casa. Le 2 società vincitrici ottengono l’ammissione alla Finale. La Finale si disputa con gare di Andata e Ritorno tra le due società vincitrici le semifinali. La società che disputa la gara di Andata in casa viene determinata tramite sorteggio. L’organizzazione delle gare di Finale è riservata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che opererà attraverso il proprio staff e/o con propri delegati. Lega Pro potrà avvalersi della collaborazione delle società sportive finaliste che hanno l’obbligo di prestare assistenza ai suddetti soggetti incaricati. Le società finaliste devono inoltre consentire la voltura a Lega Pro di tutti i contratti per i servizi necessari e/o indispensabili alla organizzazione dell’evento, che devono pertanto essere resi a favore della stessa.

Al termine di ogni turno di Semifinale e di Finale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio".