Como-Palermo, si va verso il tutto esaurito al “Sinigaglia”: i tifosi del Palermo…

Prosegue la marcia di avvicinamento al match tra Como e Palermo, previsto per giorno 1 maggio alle 12:30 e valido per la trentacinquesima giornata di Serie B. I rosanero di Eugenio Corini, come già accaduto nella quasi totalità delle trasferte in questa stagione, troveranno centinaia di tifosi ad attenderli al "Sinigaglia".