Cittadella-Palermo 3-3: avvio shock, ribaltone Di Mariano-Brunori, pari Maistrello

Il Palermo parte malie, la ribalta con Di Mariano bis e Brunori ma subisce il pari

PRIMO TEMPO - Palermo a caccia di un successo che fornisca un impulso significativo alla sua classifica, proiettandolo con decisione in zona playoff. Prestazioni di livello al cospetto di avversari quotati, ma solo quattro pareggi consecutivi per Brunori e compagni dopo il successo del 5 febbraio contro la Reggina. Corini sceglie Bettella in luogo dell'infortunato Marconi, rilancia Gomes dopo il turno di squalifica, conferma Aurelio e Soleri nell'undici titolare dopo la brillante performance all'Arena Garibaldi di Pisa. Solito 3-5-2 elastico con Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Bettella a comporre il terzetto difensivo, Verre, Gomes e Saric in zona nevralgica, Brunori e Soleri tandem d'attacco. Approccio svagato e un po' supponente della formazione rosanero che paga dazio dopo soli tre minuti: Antonucci crossa basso per Vita, controllo e assist per Maistrello che può comodamente battere al volo con il mancino e gonfiare la rete dell'incolpevole Pigliacelli.

Palermo che soffre da subito intensità ed aggressività degli uomini di Gorini, macchinosa nell'imbastitura della manovra e poco reattiva la formazione rosanero che non riesce a reagire in maniera adeguata all'ottima partenza dei veneti. Un doppio tentativo dal limite, prima Verre poi Saric, murato dalla difesa di casa frutta solo un corner senza esito. L'avvio da incubo è acuito da un ingenuo fallo di Saric su Mastrantonio in area di rigore. Penalty per il Cittadella e raddoppio firmato Antonucci dagli undici metri. Avvolto da un inspiegabile torpore, il Palermo ha la prima vera chance al minuto ventiquattro: Saric calcia male col sinistro da pochi passi dopo un destro deviato di Soleri trasformatosi in assist. Una bella giocata di Aurelio premia in verticale l'inserimento di Verre sull'out sinistro, sterzata ed entrata in ritardo di Cariero che lo stende in area. Check al Var e calcio di rigore per i rosanero. Di Mariano trasforma con un destro secco sotto la traversa e riapre il match. Lo stesso Cariero entra duro su Gomes e rimedia un cartellino giallo. Stessa sorte per Saric pochi minuti dopo: fallo su Branca ed ammonizione per l'ex Ascoli. Bella giocata di Brunori e Palermo vicino al pari: controllo e destro fulmineo sul cross di Di Mariano, sfera di poco a lato. Branca finisce nell'elenco degli ammoniti per un netto fallo su Gomes. Battibecco a distanza tra i due tecnici sulle panchine e arbitro che sventola il cartellino rosso in faccia ad Eugenio Corini. Tecnico di Bagnolo Mella costretto quindi ad abbandonare il campo a pochi minuti dall'intervallo. Di Mariano sbaglia la misura di un facile appoggio, Vita assiste Mastrantonio e Pigliacelli si oppone d'istinto, evitando il tris dei veneti. Palermo che riequilibra le sorti del match nei quattro minuti di recupero concessi: Verre crossa, Saric spizza e la traiettoria della sfera si impenna, Brunori si inventa una meravigliosa semirovesciata, segnando una rete da attaccante di razza. Un avvincente prima frazione si chiude in parità.

SECONDO TEMPO - Corini costretto a rinunciare al suo bomber, Matteo Brunori, che resta negli spogliatoi per un problema muscolare originato probabilmente dalla meravigliosa giocata in occasione della rete del pari. Va dentro Tutino. Perticone rileva Frare tra i veneti ma, poco dopo, anche l'ottimo Vita deve cedere a problemi fisici dopo aver sfiorato il gol del tris per il Cittadella. Gorini lancia Magrassi. Cittadella pericoloso, Maistriello scarica per il sinistro potente di Branca, pronto Pigliacelli a respingere in tuffo.Palermo che passa al minuto sessantaquattro: Tutino viene steso in area dopo una rimessa laterale di Aurelio, l'arbitro lascia proseguire e Soleri premia con un delizioso assist il movimento di Di Mariano sul secondo palo, tap-in vincente e rosa che ribaltano il match. Corini cerca linfa vitale dalla panchina: Valente subentra al match-winner Di Mariano, Segre rileva Saric. Gorini getta nella mischia Felicioli per Cariero. Il Cittadella non molla e trova il pari: perfetto cross di Giraudo e stacco imperioso di Maistrello che anticipa Nedelcearu e batte Pigliacelli. Corini gioca le carte Damiani e Vido per Verre e Soleri. Arriva il secondo giallo, con annessa espulsione per Branca, che aveva rischiato grosso già qualche minuto prima per una plateale reazione su Verre. Brivido per un tocco di mano di Nedelcearu in area di rigore: l'arbitro concede il penalty, ma il check al Var evidenzia il millimetrico fuorigioco di Maistrello e salva i rosanero. Ultima chance allo scadere del recupero per il Palermo: bel destro a giro di Damiani dai venti metri e palla che sfiora il palo alla sinistra di Maniero. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine di un match avvincente e rocambolesco, quinro pareggio consecutivo per il Palermo di Corini che deve rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria.