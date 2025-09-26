Nel pomeriggio di domani Cesena e Palermo si affronteranno nel match valido per la quinta giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi cercherà di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato dopo i trionfi contro Sudtirol e Bari. Anche i cesenati sono reduci da due vittorie consecutive ottenute contro la Sampdoria e contro il Venezia. Entrambe le compagini si trovano attualmente al primo posto in classifica con dieci punti, dunque, la sfida di domani rappresenta il big match di giornata.
I PRECEDENTI
Cesena-Palermo, i precedenti: l’ultima vittoria al Manuzzi nel 2010
Si contano 45 precedenti tra le due squadre con un bilancio generale negativo al Palermo: 14 sconfitte, 20 pareggi e 11 vittorie. Al DinoManuzzi, stadio in cui il match prenderà la scena, l'ultima vittoria risale addirittura alla stagione 2010/2011 quando il Cesena cadde sotto i colpi di Josip Ilicic e Fabrizio Miccoli.
L'ULTIMO INCONTRO
L'ultimo incontro tra le due compagini risale alla 37esima giornata della scorsa stagione con la squadra di Dionisi alla ricerca di punti per conquistare la matematica qualificazione ai playoff di categoria. La sfida si aprì al 37' con il vantaggio del Cesena con una rete siglata da Prestia, al 45' arrivò l'occasione per ristabilire la parità con un calcio di rigore, ma, Klinsmann neutralizzò Pohjanpalo. Due minuti più tardi i rosanero riuscirono a pareggiare con Niccolò Pierozzi. Il Cesena nel secondo tempo scese in campo con più determinazione e passò in vantaggio al 46' con la rete dell'ex di giornata Dario Saric. Nei restanti minuti i rosanero andarono all'assalto ma non riuscirono a scardinare il muro dei cesenati, e la sfida terminò 2-1 in favore dei bianconeri. I siciliani per conquistare la matematica qualificazione dovettero aspettare alla giornata successiva, in cui il Palermo vinse 2-0 contro il Frosinone.
L'ULTIMA VITTORIA
L'ultima vittoria del Palermo al Dino Manuzzi risale alla stagione 2010/2011, quando la squadra guidata da Delio Rossi si impose per 1-2. Ilicic segnò all'11', seguito dal pareggio di Bogdani per il Cesena, ma nel secondo tempo arrivò la rete decisiva di Miccoli. Da allora, il club rosanero non ha più vinto in terra emiliana, ottenendo 4 pareggi e una sconfitta negli ultimi 5 confronti.
