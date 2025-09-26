Cesena-Palermo, i precedenti: l’ultima vittoria al Manuzzi nel 2010

Nel pomeriggio di domani Cesena e Palermo si affronteranno nel match valido per la quinta giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi cercherà di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato dopo i trionfi contro Sudtirol e Bari. Anche i cesenati sono reduci da due vittorie consecutive ottenute contro la Sampdoria e contro il Venezia. Entrambe le compagini si trovano attualmente al primo posto in classifica con dieci punti, dunque, la sfida di domani rappresenta il big match di giornata.