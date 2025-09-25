mediagol palermo Palermo, seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi

Prosegue la preparazione dei rosanero in vista del match esterno contro il Cesena: la nota del club
Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista del match esterno contro il Cesena.

È proseguita oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Cesena.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno effettuato un lavoro basato sulla tattica offensiva. A concludere la seduta un focus sulle palle inattive a favore.

