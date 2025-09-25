Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista del match esterno contro il Cesena.
Il Report
Palermo, seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi
Prosegue la preparazione dei rosanero in vista del match esterno contro il Cesena: la nota del club
LA NOTA
È proseguita oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Cesena.
I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno effettuato un lavoro basato sulla tattica offensiva. A concludere la seduta un focus sulle palle inattive a favore.
