Catanzaro-Palermo, Baldini debutta: la ricetta del tecnico per battere Vivarini

La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma alle ore 21.00 allo Stadio "Nicola Ceravolo": Silvio Baldini suona la carica

Prima gara ufficiale sulla panchina del Palermo per mister Silvio Baldini. Alle ore 21.00, allo stadio “Nicola Ceravolo”, i rosanero - reduci dall’amara sconfitta contro il Latina nell’ultima gara del 2021 - affronteranno il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini, per la sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Le due squadre torneranno in campo dopo la sosta invernale e la scelta da parte della Lega Pro di rinviare la seconda e terza giornata di ritorno a causa dell'emergenza Covid-19.

"Ho dei ragazzi straordinari e per bene, che ci tengono a migliorarsi. Sono soddisfatto, nonostante il Covid. Quando erano a casa hanno lavorato e si sono poi presentati nelle condizioni giuste. Hanno capito che devono fare di più, le aspettative sono alte. I ragazzi hanno avuto comportamenti che mi hanno meravigliato. Io non ho pensato a chi fosse fuori rosa o meno. Ho allenato e premiato tutti coloro che vogliono essere partecipi di questo percorso. Somma sta bene, si è allenato benissimo. Per me fa parte della rosa. Dal punto di vista fisico qualche giocatore potrebbe avere problemi. Tutti erano comunque asintomatici e a casa hanno potuto lavorare bene. Il Covid non deve essere una scusa. Se affrontiamo la partita pensando al risultato sicuramente lasciamo qualcosa. Se pensiamo invece alla felicità di giocare, specialmente se si pensa al blasone che ha il Palermo, va tutto meglio. Non bisogna pensare a chi si ha davanti o al calendario. Non dobbiamo avere rammarico o paura di affrontare il Catanzaro, bisogna evitare di nascondersi dietro gli alibi e i problemi. Sarebbe facile, ma non aiuterebbe nessuno. Bisogna saper affrontare tutti i momenti, con il Catanzaro ce la giocheremo sapendo che avremmo fatto il massimo di quelle che sono le nostre possibilità”, ha dichiaro il tecnico del Palermo.

Il Palermo, dopo aver lasciato per strada punti importanti e perso l’ambitissimo secondo posto in classifica, proverà a risalire la china sotto gli occhi vigili e attenti dell’allenatore originario di Massa in Toscana, che crede ancora nella possibile rimonta sulla capolista Bari, attualmente a +11 dalla formazione siciliana.

“Modulo? Non è detto che giocheremo col 4-2-3-1. Abbiamo provato anche la difesa a 3, perchè i ragazzi lo conoscevano già bene. A seconda della partita vedremo come giocare, ma questo non mi preoccupa perché c'è grande disponibilità dei giocatori. Damiani? In questo momento ha fatto solo due allenamenti, è normale che altri giocatori siano avvantaggiati rispetto a lui. Deve imparare a conoscere il gruppo e i suoi equilibri. Premiare un giocatore senza che si sia integrato non è corretto, ma se dovesse esserci bisogno lo impiegherò. Lui può giocare in Serie A, anche se l'Empoli non la pensa così. Ha la faccia da ragazzino ma non si tira mai indietro. Ha grande qualità tecnica, senso tattico e dà geometrie. Preferisco prendere giocatori che hanno già lavorato con me, che conosco o chi sono, come lavoro e cosa pretendo. La miglior soluzione per sostituire Almici è sempre in casa. Bisogna pensare al presente, ad Accardi e Doda che per me sono i migliori. Il direttore Castagnini mi ascolta, vede gli allenamenti e si adopera per fare il meglio. Se ci saranno occasioni di migliorare la squadra verranno colte, ma io devo pensare a ciò che ho”, ha proseguito il coach rosanero.

Al cospetto della squadra allenata da Vincenzo Vivarini, Baldini ed il suo staff non potranno contare sugli squalificati Alberto Pelagotti e Alessio Buttaro. Ma non solo; assenti anche Manuel Peretti e Bubacarr Marong. È partito alla volta di Catanzaro, invece, Matteo Brunori.

“Brunori ha dovuto rifare tutte le visite mediche. È andato a Torino per fare dei controlli più specifici, mancando due giorni per questo motivo. Fa comunque parte dei convocati, si è allenato con noi ed è disponibile al 100%. Io ho sempre cercato di fare quello che so fare meglio. Nella vita bisogna sempre dare il massimo perchè poi il tempo finisce. Spiegarlo a dei ragazzi non è semplice. Difficoltà fuori casa? È normale che quando si gioca in trasferta si ha più difficoltà a fare risultato per via del pubblico avversario, ma io cerco di spiegare ai miei calciatori che non è così. Giocare a Catanzaro o a Palermo per me è la stessa cosa. In casa il pubblico dà calore e spinta, ma in realtà dà più paura agli altri. Bisogna cercare quindi di non sentire il pubblico avversario, ma essere felici perché si sta realizzando il proprio sogno, quello di giocare a calcio e farlo per il Palermo. Le ali io le ho sempre fatte giocare a seconda dell'avversario e della partita. Per me non è questo il problema. Tutto dipende dalla disponibilità dei giocatori, che devono credere in quello che fanno e nelle situazioni di gioco che si sviluppano. Queste sono imprevedibili e io cerco di sviluppare tutto su questo. Trequartista? L'ideale sarebbe avere un giocatore di qualità e quantità. Quando non c'è devo adattarmi con chi meglio credo. Luperini ha fatto tutti gli allenamenti, ma ho provato tutti, anche se Gregorio per forza di cose l'ho utilizzato più spesso. Dal punto di vista mentale ho visto tanta disponibilità. Vedendo gli allenamenti posso dirti che sono dei ragazzi che vogliono fare bene. Non chiedo nulla di specifico dal mercato perchè ho grande rispetto dei giocatori che ho a disposizione. inutile parlare dell'avversario, il peggior nemico è sempre dentro di noi. Dobbiamo essere liberi di mente, perchè sennò si dà un vantaggio agli avversari. Bisogna dare equilibrio, dimostrare chi sono e dare il massimo. Pensare all'avversario dà limiti a noi stessi”, ha concluso Baldini.