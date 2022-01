SERIE C-GIRONE C, CATANZARO-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Catanzaro e Palermo è in programma lunedì sera allo Stadio "Nicola Ceravolo": le probabili formazioni

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma lunedì 24 gennaio contro il Catanzaro. Alle ore 21:00, allo Stadio "Nicola Ceravolo", andrà in scena la sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C. I rosanero torneranno in campo dopo la sosta invernale e la scelta da parte della Lega Pro di rinviare la seconda e terza giornata di ritorno a causa dell'emergenza Covid-19. Il battesimo del nuovo corso di Silvio Baldini alla guida del Palermo avrà luogo, dunque, lontano dal "Renzo Barbera". Lì dove la compagine siciliana fin qui ha ottenuto appena nove punti in dieci partite giocate in trasferta.

Al cospetto della squadra allenata da Vincenzo Vivarini, Baldini ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Pelagotti e Buttaro, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo. Ma non solo; con ogni probabilità anche Almici, Peretti, Marong e Brunori non partiranno alla volta della Calabria. Nel dettaglio, l'attaccante classe 1994 - una volta terminata la quarantena - non si è allenato, ufficialmente in attesa di completare l'iter medico. Prima convocazione per Somma e Damiani, mentre è tornato a disposizione Perrotta.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario di Massa: rosanero in campo con il 4-2-3-1, modulo che costituisce un vero e proprio marchio di fabbrica nella carriera dello stesso tecnico.

Davanti a Massolo, Marconi e Somma potrebbero comporre il tandem di centrali difensivi, mentre Giron e uno tra Accardi e Doda agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, tre calciatori in corsa per due maglie: De Rose, Odjer e Dall'Oglio si contenderanno la titolarità, con Damiani pronto a subentrare dalla panchina. Valente e uno tra Felici e Silipo saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini il perno centrale. Soleri, infine, agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Catanzaro e Palermo:

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; De Santis, Martinelli, Fazio; Bayeye, Welbeck, Cinelli/Maldonado, Sounas, Bjarkason; Bombagi, Iemmello

Indisponibili: Tentardini, Rolando, Carlini, Scognamillo

Squalificati: Vandeputte

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi/Doda, Somma, Marconi, Giron; Odjer, De Rose/Dall'Oglio; Felici/Silipo, Luperini, Valente; Soleri

Indisponibili: Almici, Brunori, Marong, Peretti

Squalifica: Buttaro, Pelagotti