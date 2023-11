Catanzaro-Modena, Bianco: “Gara difficile. Vogliamo continuare a fare bene”

Ritorna in campo la Serie B e lo fa con la sfida tra Catanzaro e Modena . Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Paolo Bianco . Di seguito le dichairazioni ufficiali:

“E’ vero che si affrontano la terza e la quinta della classifica, ma siamo alla dodicesima, manteniamo i piedi per terra…“. La realtà deve superare i flutti della suggestione. Lo dico sempre anche ai miei calciatori – spiega -, non mi deprimo nei momenti di difficoltà e non mi esalto in quelli positivi. In un percorso, e il nostro è appena iniziato, si trovano degli ostacoli, delle fasi alterne, l’importante è trovare il modo di superarli mantenendo una linea. Dopo la prima sosta sembravamo la squadra da battere, dopo due sconfitte una squadra che rischiava la retrocessione… “.