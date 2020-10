Catania, rinviato il match contro la Vibonese: i rossazzurri si preparano per il derby

Il Catania dovrà attendere il derby contro il Palermo per ritornare in campo.

I rossazzurri, nell’ultimo turno sconfitti pesantemente per 4-1 a Bari, non giocheranno la sfida contro la Vibonese (rinviata al 18 novembre) a causa della positività confermata al Covid di sei calciatori del club calabrese. Gli etnei avrebbero dovuto giocare il match di campionato in quel di Lentini a causa di alcuni rifacimenti del manto erboso del Massimino. Il posticipo della gara causa Coronavirus ha chiaramente modificato i piani del club rossoblu che ha dovuto cambiare i propri piani, con la squadra che saputo del rinvio solo al termine dell’ultimo allenamento. Nel frattempo sono arrivate le parole del responsabile dell’area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino: “Bisogna accettare questo provvedimento perché di fronte alla prevenzione, visto il momento prolungato di allarme, non si può discutere. Il Catania era pronto, dopo due sconfitte di fila contro Ternana e Bari avevamo sostenuto una settimana piena di lavoro e avevamo intravisto una evidente voglia di rivincita in seno all’organico. Invece bisognerà rinviare ogni nostra velleità al match successivo. Staremo fermi un turno, poi ci toccherà un ciclo di fuoco, sarà un mese di novembre molto intenso anche per via di questo recupero da onorare”.

Il Catania – come si legge sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport‘ -, è anche stato colpito dal Covid sebbene la situazione non si possa paragonare a quella del Palermo. Gli etnei hanno confermato quasi due settimane fa la positività di tre dirigenti e del calciatore Reginaldo, adesso sembra tutto rientrato con l’ex Siena e Treviso che avrà qualche altro giorno per riprendere la forma campionato.

