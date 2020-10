Palermo, sei rosanero guariti: via libera alla trasferta di Catanzaro, Filippi prova il 4-2-3-1

“Il Palermo vede la luce infondo al tunnel”.

Scrive così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri, il club di viale del Fante ha comunicato che il ciclo di tamponi effettuati nella giornata di venerdì 30 ottobre ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per sei tesserati su otto esaminati appartenenti al primo gruppo risultato positivo al test. I sei recuperati sono tutti calciatori, motivo per cui la rosa a disposizione per prossima partita sale a quota diciotto elementi. Abbastanza per scendere in campo contro il Catanzaro. Una gara che, salto inattesi colpi di scena, non è a rischio rinvio.

I sei rosanero guariti hanno iniziato a sottoporsi agli esami per il rilascio dell’idoneità sanitaria, in modo da poter ottenerla in tempo per la sfida in programma mercoledì pomeriggio alle ore 17.30. Inoltre, già per l’inizio della prossima settimana, dovrebbe sottoporsi al tampone un altro gruppo di calciatori positivi al Covid-19, ma nel loro caso potrebbero non esserci i tempi tecnici per un eventuale recupero in vista di Catanzaro. “Pur essendo necessario un solo tampone, come da circolare del Ministero della Salute dello scorso 12 ottobre, per poter rientrare stabilmente nel gruppo squadra bisogna superare le visite mediche previste per l’idoneità sportiva”, si legge.

Intanto, “i calciatori negativi hanno iniziato ad allenarsi con maggiore intensità”. Filippi, che sostituirà Roberto Boscaglia in Calabria, avrebbe già provato una bozza di 4-2-3-1 senza difesa, essendo il reparto più colpito dal virus. “Il rientro dei sei reduci dalla quarantena garantirà il ritorno di almeno un difensore, quindi l’emergenza potrebbe alleggerirsi già a Catanzaro”. Tuttavia, Crivello nella giornata di ieri non ha partecipato alla seduta tattica. Per il resto, al Palermo non mancano né i due mediani, con Odjer e Palazzi provati in coppia, né l’attacco, con Kanoute, Rauti e Valente provati alle spalle di Saraniti.