Palermo, da Pelagotti a Saraniti: serviranno i senatori per la risalita dei rosanero

Il Palermo si è ritrovato in mezzo a una situazione più che surreale.

I rosanero, dopo un avvio a dir poco stentato con 3 sconfitte e un pareggio, hanno dovuto subire l’onda del Covid 19 che ha bloccato gran parte della squadra e costretto gli uomini di Boscaglia a saltare 4 gare di campionato. Un Palermo che non ha convinto per nulla in questa prima parte di stagione prima che il Coronavirus entrasse dalla porta principale di Viale del Fante, nel frattempo ottima notizia sul versante positivi con sei di quest’ultimi che si sono negativizzati. Non appena ripartirà la stagione i rosanero dovranno fin da subito rialzare la testa per svoltare dopo questo esordio choc, per riuscire in questo servirà l’apporto dei cosiddetti senatori che dovranno prendere la squadra per mano. Su tutti si possono citare i nomi di Alberto Pelagotti, Roberto Crivello e Andrea Saraniti. L’estremo difensore – come riporta l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’ -,ha iniziato al meglio il campionato ma deve essere più incisivo, Crivello ha giocato spesso in un ruolo non suo e qui dovrà infatti essere mister Boscaglia a ritagliargli la giusta posizione in campo. Saraniti ha coronato il sogno di vestire la maglia rosanero ma «…se il Palermo vuole cominciare a risalire la china, anche faticosamente, è chiaro che ci sarà bisogno del miglior Saraniti e il primo ad essere consapevole di dovere fare meglio è proprio l’attaccante».

