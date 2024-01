Calciomercato Torino, interesse per Gerli: su di lui anche il Monza di Palladino

Il Torino vuole rinforzare la propria rosa per affrontare il girone di ritorno con la volontà di raggiungere traguardi importanti. Tra i vari settori da potenziare c'è quello del centrocampo. Occhi puntati su diversi profili per potenziare la mediana di Juric. Tra questi c'è il duttile centrocampista del Modena Fabio Gerli. Come rivela Il Corriere dello Sport, il classe 1996 sarebbe finito nel mirino del Torino. Non solo, perchè su di lui c'è anche l'interesse del Monza. Per l'ex Albinoleffe si tratterebbe della prima esperienza in Serie A. Seguiranno aggiornamenti.