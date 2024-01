Lecce-Cagliari, Ranieri: “Ci giochiamo un pezzettino di Serie A. Bisogna reagire”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Lecce

Il Cagliari dopo la sconfitta subita contro il Milan in Coppa Italia, si prepara al match importante in chiave salvezza contro il Lecce. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Claudio Ranieri:

NANDEZ? TRADITO A MILANO - "Tradito no, mi è dispiaciuto perché ci siamo sciolti al sole. Dopo aver preso gol ci siamo depressi e non mi è piaciuta la partita, l'ho detto ai ragazzi, c'è modo e modo di perdere. Non parlo dell'impegno e della corsa, ma se tu non metti tattica e non stai applicato fai delle figure come abbiamo fatto noi. L'infermeria si sta svuotando. Nandez si è allenato, Dossena e Augello si sono allenati, Pavoletti e Prati no".

USCIRE DAL MOMENTO - "Lo sapevamo dall'inizio che non sarà un campionato facile, dobbiamo essere positivi. Noi abbiamo tutte sfide. Ci aspettavamo qualcosa in più dai nuovi, ma non dobbiamo colpevolizzarli, stanno cercando di adattarsi. Andiamo a giocarci un pezzettino di Serie A. Il pubblico ci deve stare vicino perché abbiamo delle difficoltà. Solo così possiamo stare in A"

PUNTO PIU' BASSO - "Non lo so, per me il punto più basso è quando la squadra non corre. Abbiamo fatto gol anche a Milano. Quando giochi bene e prendi gol così dici porca miseria. Dobbiamo saper reagire".

RADUNOVIC E PRATI - "Prati non si è allenato. Radunovic da titolare ha sbagliato a inizio campionato e l'altra sera non ha fatto bene. Ci parlerò".

PETAGNA E ORISTANIO - "Fa parte del calcio. Pavoletti ha ricevuto un colpo sul piede dove si era fratturato l'anno scorso".

MERCATO - "Prima bisogna vendere, così come altre dieci, quindici società almeno di Serie A. Significa che dobbiamo vendere qualcuno e poi dobbiamo fare il mercato in positivo, vendendo dobbiamo acquistare a meno. Questo è tutto".

ORISTANIO - "Di Oristanio sono molto contento perché ha sempre fatto la sua parte. Forse solo contro l'Inter non l'ho visto al 100%. E' un ragazzo determinato e sa quello che vuole".

LECCE - "Cercheranno di batterci e tenerci sotto. Noi dobbiamo fare la nostra partita. Sappiamo che è una squadra molto aggressiva. Il Lecce è la seconda squadra per falli nella metà campo avversaria".

MAKOUMBOU E JANKTO - "Makoumbou per noi è importante. Adesso vediamo come sta anche lui. Da Jankto mi aspettavo di più. Oggi non si è allenato perché ha la febbre".

GIRONE DI RITORNO - "Sappiamo di dover lottare, lo faremo fino in fondo e alla fine vedremo dove saremo. Dobbiamo stare tutti compatti a tenere alta la fiammella della Serie A".

CON QUESTI CALCIATORI SI PUO' RAGGIUNGERE EQUILIBRIO? "Io credo di si, i ragazzi cercano di migliorare, richiedono di rivedere gli errori. Facendo giocare sempre gli stessi dietro riusciamo a fare delle cose buone in difesa".

