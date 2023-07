Calciomercato Serie D, ex Palermo Grotta a Sanremo: “Ho parlato con Massolo…”

Bel colpo di mercato messo a segno dalla Sanremese che ingaggia il portiere classe 2004 Giovanni Grotta. Nato a Palermo il 14 ottobre 2004, alto 1.94 per 88 kg, Esordio in Serie D da protagonista in prima squadra per l'estremo difensore ex rosanero. L'esperienza con la primavera rosanero, quindi gli allenamenti con la prima squadra e le due panchine contro Bari (38ª giornata del campionato di Serie C) e Padova (ritorno della finale play-off che certifica il ritorno in Serie B della squadra allora guidata da Silvio Baldini. Terzo portiere nel torneo cadetto 2022-2023 alle spalle di Pigliacelli e Massolo con Corini allenatore. Di seguito le dichiarazioni del giovane prospetto originario del capoluogo siciliano, riportate da Sanremonews.