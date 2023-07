Corini: “Mancata lucidità, la mia su Ceccaroni e Vasic. Desplanches-Pigliacelli…”

"Loro erano freschi, hanno fatto 3-4 allenamenti mentre noi avevamo un carico importante. E' mancata la lucidità, la reattività ed è stato un impegno atletico particolare. A parte Di Mariano che ha subito una piccola lesione, gli altri hanno subito stop leggeri. Buttaro contiamo di recuperarlo per Pinzolo, quindi la scelta di scegliere questi giocatori era orientata a far fare loro gruppo. Queste partite sono fisiologiche in un ritiro. I nuovi? Bene, Ceccaroni si sta adattando. Mi è piaciuta l'applicazione e la voglia di stare insieme, su questo possiamo lavorare. L'ultimo arrivato è Desplanches, giovane di prospettiva, e c'è la volontà di migliorare ulteriormente la rosa. Nessuna alternanza con Pigliacelli, c'è una gerarchia e l'ex Vicenza partirà dalla panchina. Stulac viene da 7 mesi di inattività ed ha recuperato questa estate. Qualche affaticamento era fisiologico, ma adesso rientrerà a disposizione. Vasic? E' molto bravo ad attaccare la porta ed ha fatto tanti gol anche a Padova. Ha gamba ed intensità, quando starà meglio sarà ancora più difficile per gli avversari inseguirlo per commettere fallo".