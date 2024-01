Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Como show, poker di colpi per la A…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" mette in risalto l'attivismo del Como in sede di calciomercato invernale. Scatenato il club lariano che piazza un poker di acquisti per corroborare le sue ambizioni di promozione diretta in Serie A, in ragione dell'attuale secondo posto in classifica nel torneo cadetto alle spalle della capolista Parma. Nicholas Gioacchini prelevato dal St. Louis City in MLS è il primo di una serie di colpi in entrata che mirano a potenziare ulteriormente il già competitivo organico della compagine lombarda. In riva al lago stanno per approdare anche il centrocampista Matthias Braunoder dall'Austria Vienna e Samuel Ballet, classe 2001 proveniente dal Winterthur in Svizzera. Trattativa in chiusura anche per il cartellino di Jean Pierre Nsame ex Venezia anch'esso attualmente in svizzera, dove indossa nel massimo campionato elvetico la maglia dello Young Boys. Prossimi alla cessione nel reparto avanzato Alex Blanco, spagnolo arrivato dal Valencia nell'estate 2022 con appena quattro presenze collezionate nella prima parte di stagione e Marlon Mustapha, attaccante austriaco prelevato nella scorsa sessione dal Mainz ed impiegato in appena 7 match da Fabregas. Como che ha totalizzato fin qui trentanove punti in ventuno giornate ed è atteso dall'impegno casalingo al Sinigaglia contro l'Ascoli dopo il pari ottenuto contro la Reggiana di Alessandro Nesta nell'urtimo turno di campionato.