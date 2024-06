Calciomercato Serie B, Corriere dello Sport: “Maxi scambio Palermo-Spezia, Caso…”

Focus del Corriere dello Sport sulle principali trattative di calciomercato avviate in Serie B. Potrebbe essere giunta al termine l'avventura professionale con il Palermo per Mirko Pigliacelli, scavalcato nelle gerarchie tecniche da Desplanches nel finale della scorsa stagione, con il classe 2003 scuola Milan che dovrebbe essere il portiere titolare della compagine rosanero nel prossimo campionato cadetto. Su Pigliacelli c'è il forte interessamento del Bari, il numero ventidue del Palermo resta la prima scelta del club pugliese per garantirsi affidabilità e rendimento in un ruolo estremamente strategico e delicato. Altri profili che non sembrano rientrare nei piani di Dionisi sono l'attaccante Edoardo Soleri e l'esterno sinistro Giuseppe Aurelio. Entrambi piacciono molto allo Spezia guidato da D'Angelo che già lo scorso gennaio fu molto vicino a rilevare il cartellino della boa scuola Roma. I club lavorano ad una maxi operazione che vedrebbe coinvolti il difensore centrale Dimitri Nikolaou, tra i protagonisti della salvezza degli aquilotti, e l'esperto portiere olandese Zoet. I giocatori piacciono al Palermo e potrebbero partire in direzione Sicilia, con Soleri ed Aurelio pronti a compiere il percorso inverso. Sassuolo che vuole subito recitare un ruolo da protagonista in cadetteria e gettare le basi per un immediato ritorno in Serie A. In attesa di mosse delle big di A per Berardi, Laurientè e Pinamonti, con Thorstvedt conteso da Fiorentina, Bologna, Atalanta e Venezia, il club neroverde si muove in entrata. A Fabio Grosso piacerebbe riavere a disposizione il fantasista Giuseppe Caso, con cui ha conquistato un'entusiasmante promozione dalla B alla A con il Frosinone un paio di stagioni addietro.