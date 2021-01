Calciomercato Reggina, svolta Di Gaudio: sorpasso amaranto sul Palermo, ok del giocatore a Taibi. Club calabrese su Crimi, i dettagli

Il Palermo vede progressivamente sfumare la possibilità di portare in rosanero Antonio Di Gaudio.

Almici: “La C categoria complicata, testa alta e non ascoltiamo le critiche! Infortunio? Ecco da cosa dipende il mio rientro”

L’attaccante palermitano nelle scorse settimane era stato accostato insistentemente al club di Viale del Fante che, per stessa ammissione della sua dirigenza, aveva imbastito una trattativa con l’Hellas Verona e formulato un’offerta significativa al calciatore al fine di gettare le basi per il suo trasferimento in Sicilia. I Rosa avevano messo gli occhi sul calciatore di proprietà del club scaligero già nella scorsa sessione estiva di mercato, ma non vi furono materialmente i tempi tecnici per provare a definire l’operazione. Discorso riaperto in questa finestra di gennaio, con il Palermo che avrebbe sottoposto un offerta pluriennale al forte jolly offensivo nato proprio nel capoluogo siciliano per convincerlo ad accettare la Serie C. Il club di viale del Fante avrebbe messo sul piatto un contratto con scadenza 2023, a cifre ben diverse dall’attuale ingaggio percepito dal calciatore ma comunque molto importanti per la categoria. Per rinunciare anzitempo al suo contratto in scadenza il prossimo giugno con il Verona e lasciare la Serie A, Di Gaudio avrebbe quanto meno voluto provare a rimettersi in gioco nel torneo cadetto. Nelle ultime ore è arrivato probabilmente lo scatto decisivo della Reggina. I calabresi, stando a indiscrezioni riportate dalla redazione di Sky Sport, avrebbero puntato in modo deciso il cartellino di Di Gaudio che sarebbe disposto ad accettare la corte amaranto. Il calciatore avrebbe già parlato con il direttore sportivo reggino, Massimo Taibi, dando disponibilità a un possibile trasferimento in Calabria. Intanto la Reggina sta chiudendo con la Virtus Entella anche per il centrocampista Marco Crimi, anche lui tra i profili vagliati dal Palermo come possibile rinforzo per il centrocampo a disposizione di Roberto Boscaglia.

Palermo, Rauti scopre le carte: “In Serie A con il club rosanero? Sto bene qui, ci sto pensando. Vorrei giocare prima punta, Santana e Silipo…”