Calciomercato Reggiana, su Pafundi anche il Venezia: emiliani favoriti per il talento

Calciomercato infuocato dopo soli sei giorni dall'apertura ufficiale. Numerose le trattative tra i club per potenziare le proprie rose. Tra le formazioni in Serie B molto attive c'è la Reggiana di Nesta. La squadra attualmente al dodicesimo posto si trova sopra di tre punti dalla zona playout. Vuole rinforzarsi per ottenere la salvezza il prima possibile. Simone Pafundi ha scelto Ali Barat come nuovo agente. Il giocatore lascerà l'Udinese in prestito: in settimana deciderà il suo nuovo club. Emiliani e Venezia in corsa, ma i granata attualmente sono in vantaggio.