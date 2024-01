Calciomercato Palermo, Valente abbraccia il Padova: visite mediche e dettagli affare

Nuova avventura in Serie C per Nicola Valente . Jolly poliedrico sulla corsia di destra, quinto a tutta fascia in un 3-5-2, ala classica da 4-4-2, attaccante esterno, efficiente in entrambe le fasi, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Valente ha giostrato sulla sua corsia di pertinenza in quasi tutti i ruoli durante il suo trascorso con il Palermo FC, adattandosi in alcuni scorci di match anche da laterale basso e all'occorrenza mezzala destra. Mattatore assoluto, con sette gol ed undici assist tra regular season e playoff nell'anno della promozione dei rosa di Baldini dalla Lega Pro alla B , protagonista con Corini alla guida anche nel suo primo campionato cadetto, con trentadue presenze, tre gol e sei assist vincenti. Spazio ed impiego che si è drasticamente ridotto in questa stagione con dieci presenze nel girone d'andata, quasi tutte da subentrato, ed appena 271 minuti sul terreno di gioco in cui comunque è riuscito con tre rifiniture vincenti a mandare in gol i suoi compagni.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, la posizione di Valente si è sbloccata definitivamente nel tardissimo pomeriggio e l'esterno polivalente nativo di Zeno è adesso libero di lasciare Palermo con la valigia che ha diversi giorni pronta. Intesa di massima raggiunta con il Padova sulla base di un gratificante contratto di due anni e mezzo, scadenza giugno 2026, che testimonia la volontà della società veneta di puntare su Valente anche in chiave futura, auspicabilmente in categoria superiore. Si attendeva solo il via libera dal club di Viale del Fante, che sta freneticamente vagliando altre opzioni per il ruolo di attaccante esterno dopo l'affare Verde saltato in extremis. Difficile un tentativo di sorpasso sul filo di lana alla Cremonese nella corsa a Giuseppe Caso del Frosinone, accordo totale tra ciociari e grigiorossi per il trasferimento a titolo definitivo del cartellino del classe 1998 in Lombardia, manca il definitivo ok del ragazzo per chiudere l'operazione. Management rosanero che vaglia possibili terze opzioni e intanto lascia andare il buon Valente, nonostante l'otiginaria disponibilità del ragazzo a restare seppur non certo in cima alle gerarchie tecniche di Corini e provare comunque a dare il suo contributo. La dirigenza del Padova ha lavorato bene sul piano diplomatico per accelerare l'approdo del ragazzo in Veneto e sbloccare quanto prima un affare già definito in ogni dettaglio tra le parti. Mancava un cenno ed è arrivato, che decreta l'addio di Valente al club rosa ed iniziare la nuova avventura con il club patavino. Nella giornata di domani è previsto l'annuncio ufficiale, subito dopo le rituali visite mediche e la firma sul contrato che sancirà l'inizio di una nuova avventura professionale per un uomo ed un calciatore divenuto un vero e proprio beniamino dei tifosi rosanero.