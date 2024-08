Calciomercato Palermo, Tuttosport: “Ok Baniya, De Sanctis prepara assalto a Lapadula”

Edizione odierna di Tuttosport che dedica un approfondimento agli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato in Serie B. Torneo cadetto che ha in programma proprio questa sera il turno infrasettimanale, valido per la terza giornata del girone d'andata. Riflettori puntati su due big match in particolare: la sfida dello Zini tra Cremonese e Palermo e l'incrocio dell'Arechi tra Salernitana e Sampdoria. Bari-Sassuolo e Frosinone-Modena rappresentano due gare ricche di interesse per molteplici ragioni. Per quanto concerne la campagna trasferimenti, il noto quotidiano sportivo torinese evidenzia come il Palermo voglia fare di tutto in questo sprint finale per rinforzarsi e colmare le lacune emerse in organico, al fine di invertire la rotta dopo un avvio shock con zero punti e zero gol fatti in due giornate. Ufficializzato il difensore centrale italo-turco, Rayyan Baniya, classe 1999 proveniente dal Trabzonspor, adesso il club targato CFG si concentra su possibili innesti di qualità in altri reparti. Intanto, la mancata convocazione di Saric per la sfida contro la compagine grigiorossa di Stroppa potrebbe fare da preludio ad un'imminente cessione dell'ex Ascoli, con il Pisa che pare molto interessato alla questione. Probabile che management e dirigenza rosanero preparino un assalto finale al cartellino di Gianluca Lapadula, attaccante peruviano in uscita dal Cagliari, provando a vincere la resistenza della società sarda che ha già respinto le avances di Pisa e Sassuolo a cui non è bastato mettere sul piatto un paio di milioni per assicurarsi l'esperto bomber ex Milan. Stessa cifra che gli emiliani offrono adesso per virare su Gytkiaer del Venezia.