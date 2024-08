Palermo, Corriere dello Sport: “Dionisi cambia allo Zini? No Saric, Allende-Hasa…”

Vietato sbagliare. L'incrocio tra Cremonese e Palermo allo stadio Zini, alla terza giornata del campionato di Serie B, è già un match delicato e dal notevole peso specifico per entrambe le formazioni. Grigiorossi non ancora al top, che hanno vinto soffrendo nel turno precedente contro la neopromossa Carrarese, Palermo reduce da due sconfitte di fila, ancorato all'ultimo posto della graduatoria con zero punti ed altrettanti gol segnati in questo primo scorcio di torneo cadetto. Stroppa non si fida, ed ha sottolineato in sede di conferenza stampa di presentazione le individualità di alto profilo in seno all'organico rosanero e la capacità di Dionisi di instillare forma mentis, identità ed impianto di gioco alle sue squadre. Proprio il tecnico rosanero cerca una scossa salvifica, dopo le performances lacunose sfoderate dai suoi nei primi centottanta minuti. Palermo che deve ritrovare concentrazione, brillantezza ed elettricità, per virare verso la strada maestra e mettersi alle spalle questa falsa partenza in campionato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come siano al vaglio di Dionisi diverse novità nell'undici iniziale che sfiderà la compagine lombarda, tra i convocati c'è Sirigu ma non Saric. L'ex Ascoli sembra sul punto di lasciare il club di viale del Fante, con il Pisa di Inzaghi interessato alle sue prestazioni ed in pressing sul calciatore. Il calciomercato del Palermo si preannuncia intenso e operoso in questi ultimi tre giorni di sessione estiva: ufficializzato l'approdo del difensore ex Trabzonspor, Rayyan Baniya, la società targata CFG ha in cantiere almeno altre due operazioni in entrata. La prima, molto ben avviata, è relativa all'ingaggio del duttile e talentuoso jolly offensivo del Celta Vigo, l'argentino Tadeo Allende. Possibile un ritorno di fiamma per Hasa della Juventus, restano aperti i capitoli inerenti il terzino sinistro e forse serve anche un altro difensore centrale. Sul campo sarà spettacolo allo Zini tra due delle principali favorite alla promozione in Serie A, prevista la presenza sugli spalti di circa milleduecento tifosi rosanero nel settore ospiti.