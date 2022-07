Calciomercato Palermo, riecco Floriano: esterno offensivo già in ritiro. Rinnovo…

Il direttore sportivo Renzo Castagnini non ha avuto particolari difficoltà nel trovare un' intesa con l'entourage del calciatore nato in Germania, autore di una stagione di assoluto livello impreziosita da dieci gol e sette assist. Floriano, atterrato oggi all'aeroporto Falcone e Borsellino, è stato assoluto mattatore della compagine rosanero nell'esaltante cavalcata dei playoff che ha sancito il salto di categoria per Brunori e compagni. Quattro gol pesantissimi, la doppietta da bomber consumato alla Triestina, il lob di pregiato lignaggio alla FeralPisalò, la zampata vincente nella finale d'andata contro il Padova. Un giocatore salito in cattedra nel momento decisivo della stagione, in grado di determinare e spostare gli equilibri in prossimità del traguardo.