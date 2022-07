Calciomercato Palermo, scatto Floriano: si lavora al rinnovo dell’esterno offensivo

Il ds Renzo Castagnini è in contatto con l'entourage dell'attaccante esterno

Ore intense per il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini. Il dirigente originario di Reggello è al lavoro per completare ed impreziosire l'organico a disposizione di Silvio Baldini per la nuova stagione 2022-23 di Serie B. Rinnovi contrattuali e conferme tra le priorità assolute in sede di calciomercato.

Dopo le ufficialità relative al ritorno di Samuele Damiani ed ai rinnovi di Andrea Accardi, Edoardo Lancini, Ivan Marconi e Nicola Valente, il club di viale del Fante è in contatto con l'entourage di Roberto Floriano. Approdato nel capoluogo siciliano nel gennaio 2020 ed assoluto mattatore e protagonista nei playoff vinti dalla squadra di Silvio Baldini con quattro gol siglati, il classe 1986 è diventato negli ultimi mesi un vero e proprio punto di riferimento nel tridente varato dallo stesso tecnico. Playoff di livello eccelso, forse non sufficientemente celebrati, per un giocatore che ha davvero spostato gli equilibri. Fornendo un contributo decisivo alla promozione in Serie B.

Il futuro dell'attaccante esterno ex Foggia e Bari dovrebbe essere ancora in Sicilia. Come confermato dallo stesso tecnico in sede di conferenza stampa. "Floriano? Spero che lui possa firmare e che ci possa raggiungere. Ai playoff è stato determinante. Da quello che mi hanno detto, sembra che o domani o dopodomani possa raggiungerci. Noi vogliamo confermare questo giocatore nonostante l’età", le sue parole.

Primi confronti interlocutori ma proficui tra il ds rosanero Renzo Castagnini e l'entourage del classe 1986. Un calciatore fortemente stimato da Baldini che, a dispetto della carta d'identità, ne ha chiesto palesemente la conferma al management del City Football Group in vista della stagione calcistica 2022-23. Volontà suffragata da una vera a propria relazione stilata dall'allenatore di Massa e dal suo staff volta ad argomentare la qualità del rendimento offerto dal calciatore (10 gol e 7 assist) nel corso dell'annata appena conclusa. Esperienza e cifra tecnica di Floriano, che dovrebbe sottoscrivere un accordo annuale con la società rosanero, potrebbero costruire un notevole valore aggiunto anche nel Palermo che si appresta ad affrontare il prossimo campionato di B, in virtù di carisma e leadership all'interno dello spogliatoio, unitamente a peculiarità tecnico-tattiche, Floriano ha dimostrato sul campo di essere un tassello perfettamente funzionale al credo calcistico di Baldini.