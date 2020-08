Calciomercato Palermo, parla l’agente di Corazza: “Ha detto no ai rosanero? Ecco la verità…”

Quale futuro per Simone Corazza?

L’attaccante classe 1991 di proprietà della Reggina, che con ogni probabilità lascerà presto la compagine amaranto, nel corso dell’ultimo mese è stato accostato a più riprese al Palermo, al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore. Tuttavia, secondo quanto riportato nelle ultime ore da diverse testate, il calciatore originario di Latisana sarebbe ad un passo dal Modena, pronto ad accettare la corte e la proposta avanzata dal club emiliano.

Un’indiscrezione di fatto smentita dall’agente di Corazza, Andrea D’Amico, che – intervistato ai microfoni di ‘Strettoweb’ – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Corazza non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena. Bisogna aspettare il mercato, è in evoluzione”.

Il futuro di Corazza, dunque, è ancora tutto da scrivere, con la Reggina costretta a sfoltire il reparto offensivo dopo aver ufficializzato gli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty.

Seguiranno aggiornamenti…

Palermo, rebus panchina: si apre uno spiraglio per Boscaglia. Il futuro del tecnico…