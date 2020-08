Palermo, rebus panchina: si apre uno spiraglio per Boscaglia. Il futuro del tecnico…

“I rosa collezionano no, ma per Boscaglia si apre uno spiraglio”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’ che punta i riflettori in casa Palermo. A due settimane circa dal ritiro pre-campionato in quel di Petralia Sottana, la dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. L’identikit del futuro tecnico rosanero è ormai noto da tempo: serve un esperto della categoria in grado di trascinare la squadra alla promozione in Serie B entro i prossimi due anni. Finora, però, Sagramola e Castagnini hanno incassato una serie infinita di “no, grazie”, ma adesso sembra aprirsi uno spiraglio per Roberto Boscaglia.

“L’ex tecnico del Trapani, tuttavia, aveva smontato l’ipotesi di un ritorno in Sicilia dichiarando, qualche giorno fa, di voler continuare il progetto iniziato con i liguri l’anno scorso in serie C e conclusosi con la salvezza in serie B quest’anno. Anche in questo caso a cambiare le carte in tavola potrebbe essere la volontà clamorosa del patron dell’Entella Gozzi, maturata nelle ultime ore, di scaricare Boscaglia non offrendogli il rinnovo di contratto tanto atteso. Il segnale di un possibile riavvicinamento col Palermo? Chissà”.

Arrivano buone nuove anche per quanto riguarda Fabio Caserta, che qualche settimana fa fu costretto a smentire pubblicamente i rumors del possibile cambio di panchina a fine stagione, giurando di restare a Castellammare di Stabia fino alla naturale scadenza del contratto prevista per il 2021: “Adesso, però, lo scenario potrebbe essere cambiato. La retrocessione in serie C della squadra campana potrebbe ribaltare la decisione della società di Castellammare di Stabia di trattenere a tutti i costi l’ex centrocampista di Palermo e Catania ancora per un’altra stagione. Il Palermo sta a guardare e lascia una porta aperta”, si legge.