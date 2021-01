Calciomercato Palermo, nessuna rivoluzione: per l’attacco tornano di moda Di Gaudio e Felici

Il Palermo e la sessione invernale di calciomercato.

I rosanero avrebbero bisogno di nuova linfa per provare a risalire una classifica al momento deficitaria che vede il club di Viale del Fante occupare la decima posizione in classifica. Le nomi che si sono fatti per rinvigorire la rosa a disposizione di mister Boscaglia sono quelli di Antonio Di Gaudio e Mattia Felici. Il primo ha vestito la maglia rosanero nelle giovanili mentre il secondo è stato uno dei protagonisti durante la stagione di Serie D che è culminata con la promozione in C. Le operazioni non sono chiaramente semplici e, come rivela l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non ci saranno rivoluzioni di mercato. L’operazione legata a Di Gaudio non è completamente da archiviare, infatti già nella scorsa sessione di mercato fu vicino al Palermo ma non ci furono i tempi tecnici per chiudere. Il calciatore palermitano è fuori lista al Verona ma il suo ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo soprattuto in questo momento. Al contrario per Felici non si porrebbe questo problema, se il Lecce deciderà di cederlo o di darlo in prestito i rosanero saranno in prima fila. La fase offensiva non ha demeritato se pensiamo alle prestazioni e alle realizzazioni dei vari Lucca, Saraniti e Rauti. Dagli esterni invece il contributo realizzativo è stato praticamente misero, due gol appena realizzati (Floriano e Kanoute) nel corso delle gare contro Juve Stabia e Catania.

