Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Occhio al Cagliari per Ranocchia, Amian…”

Punto sul calciomercato e sguardo rivolto al match contro il Cittadella. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" sottolinea l'importanza di questi giorni sia in sede di trattative per potenziare la rosa sia in ottica campionato, con la Serie B che ripartirà nel weekend dopo la sosta e la squadra di Corini subito attesa da un bivio playoff al Tombolato. Da verificare le condizioni di Lucioni e Coulibaly, due big la cui assenza ha pesato non poco nelle ultime settimane, al nettto dei risultati positivi ottenuti. A centrocampo il tecnico di Bagnolo Mella dovrebbe presto accogliere Filippo Ranocchia, rinforzo di spessore il cui cartellino è di proprietà della Juventus che ha raggiunto con il Palermo un'intesa per la cessione a titolo definitivo del calciatore. Si attende l'ok del centrocampista attualmente in prestito all'Empoli, tutto sembra in via di definizione anche se l'inserimento del Cagliari, dopo i precedenti legati ad Azzi e Matteo Prati, non fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza rosanero. A destra spunta l'opzione Kelvin Amian, laterale con varie presenze in A, B e Ligue 1, ora in forza allo Spezia. Folta la concorrenza, ma il Palermo ci prova. L'eventuale arrivo di Amian sbloccherebbe la cessione di uno tra Mateju e Buttaro. Caso è ad oggi una suggestione, piace il centrale difensivo Cistana del Brescia, Cellino vorrebbe Edoardo Soleri per l'attacco delle rondinelle. Cedibili ed in lista di partenza Buttaro, Mateju, Valente e Marconi.