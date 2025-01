Calciomercato Palermo, GDS: “Pohjanpalo, saluti e lacrime d’addio”

Il finlandese commosso alla fine di Venezia-Verona, il trasferimento in rosa avverrà nei prossimi giorni. Rimane in piedi lo scambio Candela-Diakité

Il calciomercato del Palermo entra nel vivo, con diverse trattative in fase avanzata. Come riporta il Giornale di Sicilia nell'edizione odierna Joel Pohjanpalo è ormai vicinissimo al trasferimento in rosanero. L’attaccante finlandese ieri ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Venezia, pareggiando 1-1 contro il Verona, e al termine della gara si è lasciato andare all’emozione: "A fine match il saluto ai tifosi e anche le lacrime del finlandese sono un ulteriore indizio che la trattativa per il suo arrivo in Sicilia è definita in ogni suo punto".

Per l’ex centravanti dei lagunari è pronta un’operazione di alto profilo: "Un contratto fino al 2029 a quasi 1,5 milioni a stagione per il ‘vichingo’ che ha fatto le fortune del Venezia nelle ultime stagioni", con i veneti che incasseranno "4 milioni di euro". Pohjanpalo, protagonista lo scorso anno con 22 gol, rappresenta il rinforzo ideale per il progetto rosanero.

In difesa, il Palermo ha già messo a segno il primo colpo: Giangiacomo Magnani. Il GDS conferma che "il centrale arriva dal Verona a titolo definitivo per una cifra di poco superiore ai 500 mila euro", un affare reso possibile anche dalla scadenza contrattuale del giocatore a giugno. Il classe 1995, che ha firmato un accordo fino al 2028 a circa 700 mila euro a stagione, ha esperienza consolidata in Serie A: "146 apparizioni nella massima serie condite da un totale di due reti". Magnani si candida a diventare un punto fermo della retroguardia rosanero: "Esperto, forte di testa e abile a giocare sia in una difesa a tre, quella che adotta il Palermo, che a quattro".

Collegata ma indipendente dall’affare Pohjanpalo è la trattativa che coinvolge Candela e Diakité. "Il laterale classe 2000 lascerà il Venezia e dovrebbe rientrare in uno scambio di prestiti con il Palermo", mentre "Diakité, il jolly difensivo, anch’esso classe 2000", percorrerà il tragitto inverso. Secondo il quotidiano, non ci saranno "grossi ostacoli per entrambe le trattative" e tutto potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Il Palermo non si ferma qui: il prossimo obiettivo è rinforzare il centrocampo con Luca Mazzitelli, attualmente al Como ma in uscita. Il Giornale di Sicilia sottolinea che "la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni", ma prima è necessario sfoltire il reparto. "A far spazio all’ex Frosinone dovrebbe essere Saric, che ha tanto mercato in Serie B".

Sul fronte delle uscite, restano aperte altre situazioni. Buttaro ha rifiutato un trasferimento al Trapani, come conferma il giornale: "Per lui c’è la pista Cosenza". Quanto a Nedelcearu, il suo futuro è "ancora in bilico."