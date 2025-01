Calciomercato Palermo, idea Djidji: le ultime

Il Palermo è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare la squadra. L’ultima idea è ricaduta su un giocatore ex Torino…

Il Palermo cerca tasselli per migliorare la sua rosa. Secondo quanto riportato da "tuttomercatoweb", l'ultima idea per la difesa rosanero porterebbe a Koffi Djidji , al momento svincolato dopo la lunga esperienza al Torino , con cui ha collezionato 112 presenze .

Il suo futuro doveva essere all’Empoli, club con cui si sta allenando in questi giorni, ma a causa dell’indice di liquidità del club toscano il difensore classe ‘92 non può essere tesserato al momento. Essendo che il mercato degli svincolati chiude a marzo, l’Empoli ha tutto il tempo per risolvere i problemi burocratici. Il Palermo potrebbe quindi anticipare i tempi ed ottenere l’ok del difensore ivoriano.