Palermo, ripresi gli allenamenti in vista del Pisa: il report

Archivata la deludente sconfitta esterna contro la Reggiana, i rosanero hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa. Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato il match, mentre per il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto esercizi di forza funzionale e una partita 5 vs 5.