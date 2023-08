Calciomercato Palermo, GdS: “Innesto per il centrocampo al fotofinish?”. Le ultime

Nuova avventura in Serie C per Samuele Damiani. Il duttile centrocampista classe 1998 saluterà per il momento Palermo e approderà alla Juventus Next Gen, alla corte di Massimo Brambilla. La fumata bianca dopo l'arrivo dello scozzese Liam Henderson che, dopo aver svolto le visite mediche di rito, oggi firmerà il contratto che lo legherà al club di viale del Fante. "Con l’aggiunta dello scozzese Henderson si sbloccheranno anche le ultime operazioni in mediana, a cominciare dall’uscita di Damiani: la sua destinazione dovrebbe essere la Juventus Under 23", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".