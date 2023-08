Calciomercato Palermo, GdS: “Oggi Henderson, domani Di Francesco. Accordo Lecce…”

Dunque, dopo la cessione di Dario Saric, approdato all'Antalyaspor in prestito con diritto di opzione, il direttore sportivo Leandro Rinaudo ha scelto di affondare il colpo per Liam Henderson: ieri le visite mediche di rito, oggi la firma sul contratto che lo dovrebbe legare "al nuovo club fino al 2027". La formula con cui arriva è quella del prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo in caso di promozione. "Se la tabella di marcia verrà rispettata, Henderson potrà essere arruolabile già per la gara del Città del Tricolore, evitando a Corini (che è stato tra i principali sponsor della trattativa avendo già lavorato a Lecce con il giocatore) di presentarsi in Emilia con un centrocampo ridotto all’osso", si legge.