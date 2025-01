Calciomercato Palermo, GDS: “Appuah e Nedelcearu via, Pohjanpalo ancora non si sblocca”

Il giovane francese ceduto al Valenciennes in prestito, il rumeno vicino ai russi del Club Akron Togliatti. Buttaro verso la Carrarese.

⚽️ Mediagol 31 gennaio - 07:00

Come riportato nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il Palermo continua a lavorare per rinforzare la rosa, con diversi affari in fase di definizione. "L’unico innesto ufficiale, al momento, è stato quello di Magnani, arrivato dal Verona e già ufficializzato".

L’operazione più importante resta quella per Pohjanpalo, con il Palermo che tratta con il Venezia per sbloccare il trasferimento: "Le interlocuzioni tra Palermo e Venezia vanno avanti senza soluzione di continuità. I lagunari vogliono riuscire a strappare il più possibile da questa operazione, consci del fatto che nel contratto del finlandese c'è una clausola da 6 milioni".

Sul fronte delle trattative con il Venezia, si discute lo scambio tra Candela e Diakité, con il Giornale di Sicilia che evidenzia: "Profilo che intriga i veneti per la sua duttilità e che potrebbe essere inserito nel pacchetto". I lagunari, inoltre, avrebbero chiesto anche Vasic, ma il Palermo è restio a lasciarlo partire: "Tra le idee del Venezia c’è anche Vasic, profilo però che il club di viale del Fante non libera a cuor leggero".

Per quanto riguarda le cessioni, è ormai fatta per il trasferimento di Nedelcearu al Club Akron Togliatti: "Mentre Nedelcearu (non convocato da Dionisi per scelta tecnica) dovrebbe passare ai russi". Stessa sorte per Appuah, destinato al Valenciennes: "Appuah andrà in prestito al Valenciennes, formazione che milita nella terza serie francese".

Si complica, invece, l’operazione Insigne, che potrebbe essere scambiato con Borini alla Sampdoria, ma l’affare resta difficile: "L'ostacolo al momento è rappresentato dall'ingaggio del primo, che dovrebbe in qualche modo essere pagato dai rosanero, che non sono però troppo propensi a questo tipo di situazione".

Per il centrocampo, Saric è sempre più vicino al Cesena, con il quotidiano che specifica: "Virtualmente un giocatore del Cesena". In entrata, piace sempre Mazzitelli, ma il Palermo attende sviluppi: "L'attesa è dettata dal fatto che, al momento, l'entourage del giocatore vuole avere le idee chiare su tutte le possibili opzioni del ragazzo, comprese quelle possibili della Serie A".

Infine, il Palermo valuta un innesto tra i pali, con il nome di Audero che è stato accostato ai rosanero: "Restando in casa Como tra le possibili suggestioni c’è quella di Audero per la porta, ma l’affare sarebbe parecchio complicato per svariate ragioni". Per Buttaro, invece, il futuro sembra essere alla Carrarese: "Per quanto riguarda Buttaro in pole c’è la Carrarese".