Palermo-Pisa, i convocati di Dionisi: out Saric e Nedelcearu, c’è Magnani

I convocati di Dionisi per la sfida contro il Pisa

Il Palermo ha diramato i convocati per la sfida contro il Pisa: out Saric, promesso al Cesena, Nedelcearu e Appuah, probabimente per motivi di mercato. C'è il nuovo acquisto Magnani. Ancora fuori Insigne, Di Mariano, Gomis e Di Bartolo.