Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa, occhi su Florenzi del Cosenza”

Settimana decisiva. Il volto del centrocampo del Palermo di Eugenio Corini potrebbe sensibilmente cambiare nel giro di pochi giorni. Ceduto Jeremie Broh direzione Sudtirol e Dario Saric in Turchia all' Antalyaspor , oggetto di attenta valutazione il possibile approdo di Liam Henderson , a titolo definitivo, dall' Empoli .

Secondo l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", l'intenzione della società targata City Football Group è quella di aggiungere un altro elemento in zona nevralgica, a prescindere dall'approdo dell'intermedio scozzese in rosanero. Dopo i nomi fatti: da Bisoli a Jagiello fino a Pickel, spunta dopo mesi di silenzio quello di Aldo Florenzi del Cosenza. Centrocampista completo, impiegato principalmente come mezzala, ma può essere utilizzato anche come playmaker o trequartista. Il classe 2002 ha una buona tecnica e una grande condizione atletica, accompagnata da una notevole visione di gioco. È abile negli inserimenti e nel dribbling. Già a giugno si era parlato di un sondaggio dei rosa che avevano trovato nel giovane l’identikit perfetto. Nonostante l’infortunio, Florenzi è considerato uno dei migliori prospetti in Serie B.