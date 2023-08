Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Lund, la prima in rosa. Sfuma Verre”

Il Palermo non riaccoglierà in rosa Valerio Verre che rimarrà alla Sampdoria. Il neo acquisto Lund è vicino alla prima gara (non ufficiale) con la formazione rosanero. C'è anche spazio per il tema - delicato - inerente ai calci di rigore

Una mezzala mancina che può svariare su tutti i fronti in zona nevralgica. Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, Verre rappresenta un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B. Pedina estremamente duttile e funzionale per il credo calcistico di Andrea Pirlo che sta disponendo la compagine ligure con un modulo piuttosto elastico, un 4-3-3 propositivo e idoneo alle caratteristiche di Valerio. Oggi il classe 1994 sta prendendo in mano - con costanza - le redini del centrocampo della squadra blucerchiata, al fine di conferire un notevole plus di fosforo, fluidità e qualità allo sviluppo della manovra. Quindi, non tornerà al Palermo.