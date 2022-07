Calciomercato Palermo, cercasi playmaker: si tratta con il Genoa per Calò. Le ultime

Palermo e Genoa trattano per il cartellino di Giacomo Calò: filtra cauto ottimismo

Altra giornata caldissima in casa Palermo in ottica calciomercato. Definite ieri le trattative per l'ingaggio del classe 2000 Matteo Stoppa, jolly offensivo che arriva in prestito con diritto di riscatto con la Sampdoria (LEGGI QUI), e dell'esterno basso, classe 2001, Edoardo Pierozzi, prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Fiorentina (LEGGI QUI), Castagnini e Zavagno continuano a lavorare alacremente per completare ed impreziosire il mosaico a disposizione del tecnico, Silvio Baldini. I due interessanti prospetti, rispettivamente ex Juve Stabia ed Alessandria, sono arrivati in città nella tarda serata di lunedì dopo aver svolto le rituali visite mediche (GUARDA QUI).

Altri volti nuovi oggi hanno fatto capolino al Renzo Barbera per iniziare la nuova avventura professionale in rosanero: il centrale difensivo rumeno, classe 1996, Inout Nedelcearu, il cui cartellino è stato acquistato a titolo definitivo dal Crotone, il jolly difensivo Mladen Devetak, operazione a titolo definitivo dal Vojvodina, l'esterno mancino Marco Sala che arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Sassuolo. Tutti tasselli funzionali al credo calcistico del tecnico toscano che vanno ad aggiungersi agli arrivi del portiere Pigliacelli, titolo definitivo dall'Univeritatea Craiova, e dell'esterno offensivo polivalente, classe 1999, Salvatore Elia, prestito con diritto di riscatto e controriscatto dell'Atalanta.

In vista dell'imminente avvio di stagione, il management del club di viale del Fante continua a monitorare e setacciare il mercato alla ricerca di quei profili utili ad elevare cifra tecnica e personalità della rosa che punta a ben figurare nel prossimo campionato di Serie B.

PLAYMAKER - Riflettori puntati sul centrocampo, reparto bisognoso di un plus in termini di fosforo, senso geometrico e visione di gioco. Qualità insite nel bagaglio del playmaker Giacomo Calò, centrocampista classe 1997 il cui cartellino è di proprietà del Genoa. Formatosi calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, il ragazzo originario di Trieste vanta circa novanta presenze nel torneo cadetto con le maglie di Juve Stabia, Pordenone e Benevento.

Interno dal piede vellutato e passo cadenzato, dotato di visione di gioco, ricercatezza e velocità di pensiero, Calò si è contraddistinto per le rimarchevoli qualità balistiche nell'esecuzione dei calci piazzati ed una naturale propensione in sede di impostazione e rifinitura della manovra.

Elemento In grado di ergersi a polo di distribuzione del gioco in zona nevralgica, sia in un reparto schierato a due che in una linea mediana disposta a tre. Dopo aver ottenuto la promozione dalla Lega Pro alla Serie B, da leader tecnico e protagonista, con la Juve Stabia nel 2018-2019, il classe 1997 ha mantenuto altissimi livelli di rendimento anche nell'annata successiva. Nonostante la retrocessione della compagine campana, infatti, il metronomo ex Pordenone ha collezionato con le vespe ben 33 presenze condite da 4 gol e ben 14 assist vincenti.Score che gli ha consentito di affermarsi come miglior assist-man della categoria in quella stagione.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, i primi approcci tra la dirigenza rosanero e l'entourage del calciatore sarebbero stati più che positivi. La prospettiva di vestire la maglia del Palermo, in virtù di storia e tradizione del club e fascino della piazza, è stata accolta con entusiasmo dal ragazzo. appeal della società rosanero ulteriormente corroborato dall'ingresso nella galassia City Football Group che ne rilancia dimensioni ed ambizione a medio termine. Solo un confronto interlocutorio, senza minimamente entrare nel dettaglio di un'intesa sul piano contrattuale che non dovrebbe comunque essere un problema raggiungere. Prima bisogna trovare la quadra tra i due club. Step prioritario ed imprescindibile verso la fumata bianca.

Il giocatore ha un contratto con il Genoa che scade a giugno 2023. Castagnini e Zavagno stanno lavorando con la dirigenza ligure al fine di trovare un'intesa per l'acquisizione del cartellino del talentuoso playmaker a titolo definitivo. I contatti sono proseguiti anche nella giornata odierna. La forbice tra domanda e offerta non pare essere particolarmente ampia, tra le parti filtra moderato ottimismo e comune volontà di chiudere positivamente la trattativa.